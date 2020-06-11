Стали известны место и время проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу

11.06.2020 17:00

Украинская Ассоциация футбола утвердила место и время проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины сезона-2019/2020, сообщает UA-Футбол . Кубок Украины-2019/2020: 17.06.2020 (среда) "Минай" - "Динамо" ... подробнее →

Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки

11.06.2020 16:00

Двадцать пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "минздрава республики". Кроме того, зарегистрированы ... подробнее →

В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования

11.06.2020 15:00

В "ЛНР" чрезвычайная санитарно-противоэпидемической комиссия (ЧСПК) приняла решение об отмене ограничений на работу предприятий и организаций, работающих в сферах общественного питания, развлечений, ... подробнее →

Далай-лама записал дебютный музыкальный альбом (ВИДЕО)

11.06.2020 14:00

Духовный лидер Тибета Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом Inner World (Внутренний мир), передает телеканал 112 Украина . Как сообщает Assosiated Press, дата выхода запланирована на 6 ... подробнее →

Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата

11.06.2020 13:00

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Заявление о сложении депутатских полномочий, ... подробнее →

ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер

11.06.2020 12:00

Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья ... подробнее →

Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-19

11.06.2020 11:00

Минздрав будет предлагать срочные решения в связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на утреннем брифинге в четверг, 11 июня, ... подробнее →

В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки

11.06.2020 10:00

По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 070 случаев COVID-19. За сутки - 689 новых случаев. Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. ... подробнее →

В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса

11.06.2020 09:00

Депутаты таджикского парламента приняли законопроект, предусматривающий от 2 до 5 лет тюремного заключения за распространение заболевания COVID-19 по неосторожности, при повторном случае – от 5 ... подробнее →

Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе

11.06.2020 08:00

Наемники РФ не пропустили на территорию ОРДЛО граждан, которые пытались туда въехать, после открытия 10 июня двух КПВВ на линии разграничения. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →

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