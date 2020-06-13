СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины 13.06.2020 14:00 В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента. Так, ... подробнее →

На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса 13.06.2020 13:00 На одном из крупнейших рынков Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявил в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю ... подробнее →