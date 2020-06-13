"Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ13.06.2020 17:00
Завтра, 14 июня, в рамках 26 тура Favbet Лиги встретятся "Колос" и "Шахтер". Поединок пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Время начала матча – 17:00, сообщает Телеканал новостей "24" . В ... подробнее →
Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины13.06.2020 15:00
В Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пока безопасно можно отдыхать в четырех областях – Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об этом заявил главный ... подробнее →
СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины13.06.2020 14:00
В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента. Так, ... подробнее →
На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса13.06.2020 13:00
На одном из крупнейших рынков Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявил в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю ... подробнее →
Кабмин отменил пробное ВНО13.06.2020 12:00
Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня, сообщает Укринформ . Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ... подробнее →
В Украине опять новый антирекорд по COVID-1913.06.2020 11:00
В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило ... подробнее →
На КПВВ "Марьинка" умер мужчина13.06.2020 10:00
На КПВВ в Марьинке от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию "ДНР". Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по ... подробнее →
У Елены Зеленской обнаружили коронавирус13.06.2020 09:00
Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Тесты ... подробнее →
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования15:00
- Участница одесского ультрамарафона скончалась от инсульта08:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня14:00
- В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня11:00
- У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус10:00
- Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом09:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- "Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ17:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина
- В "ДНР" пропала связь Vodafone
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня
- СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины