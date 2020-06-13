"Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ

13.06.2020 17:00

Завтра, 14 июня, в рамках 26 тура Favbet Лиги встретятся "Колос" и "Шахтер". Поединок пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Время начала матча – 17:00, сообщает Телеканал новостей "24" . В ... подробнее →

Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины

13.06.2020 15:00

В Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пока безопасно можно отдыхать в четырех областях – Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об этом заявил главный ... подробнее →

СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины

13.06.2020 14:00

В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента. Так, ... подробнее →

На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса

13.06.2020 13:00

На одном из крупнейших рынков Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявил в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю ... подробнее →

Кабмин отменил пробное ВНО

13.06.2020 12:00

Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня, сообщает Укринформ . Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ... подробнее →

В Украине опять новый антирекорд по COVID-19

13.06.2020 11:00

В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило ... подробнее →

На КПВВ "Марьинка" умер мужчина

13.06.2020 10:00

На КПВВ в Марьинке от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию "ДНР". Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по ... подробнее →

У Елены Зеленской обнаружили коронавирус

13.06.2020 09:00

Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает  ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Тесты ... подробнее →

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