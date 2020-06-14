В "ДНР" пропала связь Vodafone 14.06.2020 15:00 С 14 июня оккупированный Донбасс полностью остался без украинской мобильной связи. Вслед за ОРЛО оператор Vodafone Ukraine перестал работать и на территории отдельных районов Донецкой области, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 14.06.2020 14:00 ОВЕН В эти дни большинству из вас представится возможность оценить всю прелесть доверительного общения — разговор по душам расставит многие точки над «i». Сейчас вы со всеми найдете ... подробнее →