С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину14.06.2020 16:00
С 15 июня Украина упростит правила въезда в страну для иностранных граждан и жителей ОРДЛО и Крыма, сообщает ТСН . 14-дневная обсервация остается обязательной только для граждан, прибывающих из стран ... подробнее →
В "ДНР" пропала связь Vodafone14.06.2020 15:00
С 14 июня оккупированный Донбасс полностью остался без украинской мобильной связи. Вслед за ОРЛО оператор Vodafone Ukraine перестал работать и на территории отдельных районов Донецкой области, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня14.06.2020 14:00
ОВЕН В эти дни большинству из вас представится возможность оценить всю прелесть доверительного общения — разговор по душам расставит многие точки над «i». Сейчас вы со всеми найдете ... подробнее →
В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке14.06.2020 12:00
В пекинском районе Фэнтай, где проживает более 2 миллионов человек, власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке Синфади. Во всей китайской столице ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня14.06.2020 11:00
В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус14.06.2020 10:00
У депутата из фракции "Слуга народа" Максима Перебийноса диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает LIGA.net . По ее словам, сейчас депутат ... подробнее →
Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом14.06.2020 09:00
Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников опроверг сообщения о заражении коронавирусом, сообщает LB.ua . "Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем ... подробнее →
Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек14.06.2020 08:00
Линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в обе стороны 13 июня пересекли 120 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. "С ... подробнее →
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