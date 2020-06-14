С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину

14.06.2020 16:00

С 15 июня Украина упростит правила въезда в страну для иностранных граждан и жителей ОРДЛО и Крыма, сообщает ТСН . 14-дневная обсервация остается обязательной только для граждан, прибывающих из стран ... подробнее →

В "ДНР" пропала связь Vodafone

14.06.2020 15:00

С 14 июня оккупированный Донбасс полностью остался без украинской мобильной связи. Вслед за ОРЛО оператор Vodafone Ukraine перестал работать и на территории отдельных районов Донецкой области, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня

14.06.2020 14:00

ОВЕН В эти дни большинству из вас представится возможность оценить всю прелесть доверительного общения — разговор по душам расставит многие точки над «i». Сейчас вы со всеми найдете ... подробнее →

В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке

14.06.2020 12:00

В пекинском районе Фэнтай, где проживает более 2 миллионов человек, власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке Синфади. Во всей китайской столице ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня

14.06.2020 11:00

В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус

14.06.2020 10:00

У депутата из фракции "Слуга народа" Максима Перебийноса диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает LIGA.net . По ее словам, сейчас депутат ... подробнее →

Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом

14.06.2020 09:00

Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников опроверг сообщения о заражении коронавирусом, сообщает LB.ua . "Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем ... подробнее →

Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек

14.06.2020 08:00

Линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в обе стороны 13 июня пересекли 120 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. "С ... подробнее →

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