В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным15.06.2020 17:00
Завтра, 16 июня, "глава" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин в прямом эфире ответит на вопросы жителей Донбасса, сообщают местные СМИ. Главный вопрос, который интересует ... подробнее →
За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек15.06.2020 16:00
14 июня, на КПВВ «Станице Луганской» отмечался аншлаг. На территорию Украины прошло 75 человек. На территорию "ЛНР" смогли попасть 106 человек, сообщает БФ «Право на захист» . ... подробнее →
Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15.06.2020 15:00
Сегодня из-за глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны мира надеются на помощь Международного валютного фонда. Кредит от МВФ – это гарантия того, что страна избежит дефолта ... подробнее →
Зачем Украине закон о «ворах в законе»?15.06.2020 14:00
Верховная Рада 4 июня приняла президентский закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом. Он вводит ряд новых терминов в Уголовный кодекс и предусматривает строгую ... подробнее →
Ситуация в КПВВ на границе с оккупированным Крымом по данным МВД15.06.2020 13:00
С 14 июня полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с оккупированным Крымом. В течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало. Об этом сообщает ... подробнее →
Участники "Дизель шоу" обвинили "Квартал 95" в плагиате (ВИДЕО)15.06.2020 12:00
Команда юмористического "Дизель шоу" продемонстрировала фактическое повторение отрывка из своего номера 5-летней давности студией "Квартал 95". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
"Шахтер" минимально обыграл "Колос" (ВИДЕО)15.06.2020 11:00
Донецкий "Шахтер" на выезде минимально обыграл "Колос" в 26-м туре украинской Премьер-лиги, сообщает «ZN.UA» . Единственный гол на свой счет записал Жуниор Мораес. Матч завершился со ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня15.06.2020 10:00
В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания COVID-19. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии ... подробнее →
В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом15.06.2020 09:00
За воскресенье, 14 июня, в Донецкой области COVID-19 заболели 42 человека, что является рекордным значением. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает ... подробнее →
Участница одесского ультрамарафона скончалась от инсульта15.06.2020 08:00
Участница марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области Екатерина Катющева, которую ранее нашли после восьми часов поисков, умерла, передает LB.ua . Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ... подробнее →
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