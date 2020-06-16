Сегодня, 16 июня, согласно распоряжению командующего ООС в КПВВ "Станица Луганская" пропускные операции будут осуществляться с 07.00 до 18.00. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников, для которой они используют реальный номер финучреждения +380567161131, сообщает РБК-Украина . Клиентам звонят с номера +380567161131 и называются ... подробнее →

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 21 случай заболевания коронавирусом. Пятеро ранее заболевших умерли: мужчины в возрасте 74 и 60 лет, две ... подробнее →

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница, передает LB.ua . Огонь велся по ... подробнее →

Как управлять телевизором со смартфона? 16.06.2020 13:30 Для управления современным телевизором не обязательно использовать пульт. Специалисты интернет-магазина «Стилус» расскажут, какую программу установить на телефон для управления именно ... подробнее →

Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией 16.06.2020 13:00 Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева. Как известно, на прошлой неделе после планового ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус. Об ... подробнее →