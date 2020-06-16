В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница

16.06.2020 17:00

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница, передает LB.ua . Огонь велся по ... подробнее →

В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек

16.06.2020 16:00

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 21 случай заболевания коронавирусом. Пятеро ранее заболевших умерли: мужчины в возрасте 74 и 60 лет, две ... подробнее →

"ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенников

16.06.2020 15:00

ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников, для которой они используют реальный номер финучреждения +380567161131, сообщает РБК-Украина . Клиентам звонят с номера +380567161131 и называются ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня

16.06.2020 14:00

Сегодня, 16 июня, согласно распоряжению командующего ООС в КПВВ "Станица Луганская" пропускные операции будут осуществляться с 07.00 до 18.00. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

Как управлять телевизором со смартфона?

16.06.2020 13:30

Для управления современным телевизором не обязательно использовать пульт. Специалисты интернет-магазина «Стилус» расскажут, какую программу установить на телефон для управления именно ... подробнее →

Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией

16.06.2020 13:00

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева. Как известно, на прошлой неделе после планового ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус. Об ... подробнее →

В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену

16.06.2020 12:00

На Донбассе задержали жителя Марьинки Сергея Пастухова, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша, и который был отдан боевикам в рамках обмена в декабре ... подробнее →

"Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса

16.06.2020 11:00

93-ю церемонию вручения премии "Оскар" в 2021 году перенесли с февраля на апрель. Это связано с влиянием коронавируса на индустрию кино, сообщила американская киноакадемия, передает LB.ua . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня

16.06.2020 10:00

По состоянию на 16 июня в Украине лабораторно подтверждены 32 476 случаев COVID-19. За сутки - 666 новых случаев. 11 человек умерли от болезни. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения ... подробнее →

В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер

16.06.2020 09:00

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, разыскали бронетранспортер, который с февраля 2015 считался похищенным из воинской ... подробнее →

В США возобновили смертную казнь

16.06.2020 08:00

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение четыре смертных  приговора, для осужденных на федеральном уровне. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста, опубликованном ... подробнее →

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