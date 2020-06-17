Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска 17.06.2020 17:00 Движение по некоторым центральным улицам Луганска будет временно перекрыто с 18 по 24 июня в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. ... подробнее →

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля 17.06.2020 16:00 В Украине будет продлен адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Карантин продлится до конца июля. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, ... подробнее →