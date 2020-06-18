У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус

18.06.2020 13:00

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Повода для ... подробнее →

Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)

18.06.2020 12:00

В матче 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло на выезде "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал турнира, сообщает football.ua . Дублем в составе киевлян отличился полузащитник Миккель Дуэлунд, ... подробнее →

В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки

18.06.2020 11:00

По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. ... подробнее →

В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ

18.06.2020 10:00

В Луганске "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" разрешила выезд за паспортами РФ лицам, получившим уведомление о готовности к выдаче документа, передает Cxid.info . Об этом ... подробнее →

17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек

18.06.2020 09:00

17 июня через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 78 человек, в обратном направлении - 81 человек, сообщает ... подробнее →

В Молдове зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID

18.06.2020 08:00

В Молдове за минувшие сутки выявили 478 новых случаев коронавируса и это рекордный ежедневный показатель в стране, сообщает Корреспондент.net . По данным Минздрава страны, за последние сутки в ... подробнее →

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