У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус 18.06.2020 13:00 Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Повода для ... подробнее →

Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО) 18.06.2020 12:00 В матче 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло на выезде "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал турнира, сообщает football.ua . Дублем в составе киевлян отличился полузащитник Миккель Дуэлунд, ... подробнее →