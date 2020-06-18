Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон об отмене прохождения обязательных экзаменов для выпускников в связи с эпидемситуацией в стране. За соответствующий законопроект №3669 "О внесении ... подробнее →

Сегодня Госпогранслужба Украины провела онлайн-трансляцию, посвященную актуальным вопросам пересечения границы, линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом. Представитель ГПСУ, ... подробнее →

Украинские архитекторы из компании Cosmos in разработали мобильные домики размером 3х4 метра для удаленной работы во время карантина, сообщает Дом 24 . Их можно разместить во дворе дома или на даче. ... подробнее →

В ОРЛО изменился порядок въезда с подконтрольной Украине территории через КПВВ "Станица Луганская", передает Cxid.info . Главарь "ЛНР" Пасечник внес изменения в указ "О некоторых вопросах пересечения ... подробнее →

У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус 18.06.2020 13:00 Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Повода для ... подробнее →

Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО) 18.06.2020 12:00 В матче 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло на выезде "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал турнира, сообщает football.ua . Дублем в составе киевлян отличился полузащитник Миккель Дуэлунд, ... подробнее →