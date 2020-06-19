В Киеве презентовали "партию мэров" (ВИДЕО)

19.06.2020 17:00

19 июня, в Киеве презентовали новую партию "Пропозиція". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины, сообщает РБК-УКРАИНА . Презентацию партии транслировали в группе партии ... подробнее →

В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий

19.06.2020 16:00

«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение № 235 от 18 июня 2020 года «О временном приостановлении некоторых ограничительных мер». Об этом сообщают подконтрольные ... подробнее →

Турция отменила самоизоляцию для украинских туристов

19.06.2020 15:00

Украинские туристы смогут посещать Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования, но с соблюдением необходимых требований безопасности. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на странице в сети ... подробнее →

Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»

19.06.2020 14:00

На КПВВ "Станица Луганская" "ЛНР" начала пропуск людей без списков. Об этом сообщают очевидцы и публикуют фото, передает Cxid.info . Люди отмечают, что тем, кто следует на подконтрольную украинской ... подробнее →

В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-19

19.06.2020 13:00

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Пятеро ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте ... подробнее →

На горе Фудзияма погиб украинский марафонец

19.06.2020 12:00

Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма, сообщает sportarena . Тело Борисенко было обнаружено еще 12 мая, однако опознали его только ... подробнее →

Ученые предложили немедикаментозный способ лечения COVID-19

19.06.2020 11:00

Группа ученых из США разработала приманку в виде наноспонжей, работающих, как губка. Они поглощают патогены и токсины для предупреждения неприятных для организма последствий. Об этом сообщает UC San ... подробнее →

В Украине - очередной "рекорд" по коронавирусу

19.06.2020 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 921 случай инфицирования коронавирусом. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил Совет национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ . Предыдущий рекорд ... подробнее →

Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"

19.06.2020 09:00

Избранный в Донецкой области внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов отметил на своем Telegram-канале, что через пять дней – во вторник, 23 июня, состоится очередное ... подробнее →

Турецкие СМИ "поженили" Зеленского и Брежневу

19.06.2020 08:00

Турецкое издание Hurriyet по ошибке "женило" президента Украины Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой, а также приписало паре двоих детей. Об этом, в пятницу, 19 июня, сообщает ... подробнее →

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