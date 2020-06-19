На КПВВ "Станица Луганская" "ЛНР" начала пропуск людей без списков. Об этом сообщают очевидцы и публикуют фото, передает Cxid.info . Люди отмечают, что тем, кто следует на подконтрольную украинской ... подробнее →

Украинские туристы смогут посещать Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования, но с соблюдением необходимых требований безопасности. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на странице в сети ... подробнее →

«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение № 235 от 18 июня 2020 года «О временном приостановлении некоторых ограничительных мер». Об этом сообщают подконтрольные ... подробнее →

19 июня, в Киеве презентовали новую партию "Пропозиція". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины, сообщает РБК-УКРАИНА . Презентацию партии транслировали в группе партии ... подробнее →

В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-19 19.06.2020 13:00 За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Пятеро ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте ... подробнее →

На горе Фудзияма погиб украинский марафонец 19.06.2020 12:00 Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма, сообщает sportarena . Тело Борисенко было обнаружено еще 12 мая, однако опознали его только ... подробнее →

Ученые предложили немедикаментозный способ лечения COVID-19 19.06.2020 11:00 Группа ученых из США разработала приманку в виде наноспонжей, работающих, как губка. Они поглощают патогены и токсины для предупреждения неприятных для организма последствий. Об этом сообщает UC San ... подробнее →