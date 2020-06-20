Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев 20.06.2020 18:00 Сегодня, 20 июня, люди пересекают линию разграничения в сторону подконтрольной украинским властям части Луганщины и обратно через пункт пропуска в Станице Луганской. Задержки и очереди возникают из-за ... подробнее →

Киевлян напугало облако в форме ядерного "гриба" 20.06.2020 16:00 Киевляне вчера имели возможность наблюдать огромное облако в форме "гриба" от ядерного взрыва. Данное природное явление является редким и не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ... подробнее →