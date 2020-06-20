Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев

20.06.2020 18:00

Сегодня, 20 июня, люди пересекают линию разграничения в сторону подконтрольной украинским властям части Луганщины и обратно через пункт пропуска в Станице Луганской. Задержки и очереди возникают из-за ... подробнее →

Киевлян напугало облако в форме ядерного "гриба"

20.06.2020 16:00

Киевляне вчера имели возможность наблюдать огромное облако в форме "гриба" от ядерного взрыва. Данное природное явление является редким и не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ... подробнее →

"Шахтер" - "Александрия". Анонс и прогноз матча

20.06.2020 14:00

Сегодня, 20 июня, "Шахтер" в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги встретится с "Александрией" и попытается досрочно завоевать золотые медали чемпионата, сообщает football.ua . Аналитики ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня

20.06.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья ... подробнее →

"ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня

20.06.2020 11:00

Группировка «ДНР» ждет, что до 22 июня украинская сторона согласует с ней пропуск людей через контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии соприкосновения. Если же этого не ... подробнее →

В Бразилии число зараженных COVID-19 перевалило за миллион

20.06.2020 10:00

В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 19 июня, данные официальной статистики, сообщает ... подробнее →

Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина

20.06.2020 09:00

Кабмин опубликовал постановление № 500 о продлении действия адаптивного карантина до 31 июля, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Согласно документу, на этот период запрещается: - нахождение в ... подробнее →

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