Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня20.06.2020 12:00
В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья ... подробнее →
"ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня20.06.2020 11:00
Группировка «ДНР» ждет, что до 22 июня украинская сторона согласует с ней пропуск людей через контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии соприкосновения. Если же этого не ... подробнее →
В Бразилии число зараженных COVID-19 перевалило за миллион20.06.2020 10:00
В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 19 июня, данные официальной статистики, сообщает ... подробнее →
Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина20.06.2020 09:00
Кабмин опубликовал постановление № 500 о продлении действия адаптивного карантина до 31 июля, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Согласно документу, на этот период запрещается: - нахождение в ... подробнее →
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