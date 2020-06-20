Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня 20.06.2020 12:00 В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья ... подробнее →

Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина 20.06.2020 09:00 Кабмин опубликовал постановление № 500 о продлении действия адаптивного карантина до 31 июля, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Согласно документу, на этот период запрещается: - нахождение в ... подробнее →