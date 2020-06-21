Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 21.06.2020 16:00 ОВЕН Как в любви, так и в делах апрельские Овны не должны оставлять в эти дни без контроля свои поступки и эмоции, иначе, сорвавшись, можно испортить даже самые прекрасные взаимоотношения. Причем чем ... подробнее →

Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 1000 21.06.2020 14:00 Девять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в "ДНР" за сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики". Там добавили, что за сутки от коронавирусной инфекции умер ... подробнее →

У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус 21.06.2020 12:00 На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования COVID-19 двух футболистов донецкого клуба в УПЛ решили перенести матч на более поздний ... подробнее →