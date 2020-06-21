Из затонувшего у побережья Одессы танкера вылилось топливо21.06.2020 17:00
Из затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» вылилось топливо, сообщает Думская . Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло значительных размеров, и ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня21.06.2020 16:00
ОВЕН Как в любви, так и в делах апрельские Овны не должны оставлять в эти дни без контроля свои поступки и эмоции, иначе, сорвавшись, можно испортить даже самые прекрасные взаимоотношения. Причем чем ... подробнее →
Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100021.06.2020 14:00
Девять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в "ДНР" за сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики". Там добавили, что за сутки от коронавирусной инфекции умер ... подробнее →
У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус21.06.2020 12:00
На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования COVID-19 двух футболистов донецкого клуба в УПЛ решили перенести матч на более поздний ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня21.06.2020 11:00
По состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ... подробнее →
В Западной Германии впервые установили памятник Ленину21.06.2020 10:00
В городе Гельзенкирхен, в земле Северный Рейн-Вестфалия, в субботу, 20 июня, был открыт памятник советскому политическому и государственному деятелю, организатору Октябрьской революции и теоретику ... подробнее →
Шахтер досрочно завоевал чемпионство УПЛ (ВИДЕО)21.06.2020 09:00
В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер переиграл Александрию со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом Украины, сообщает Korrespondent.net . "Горняки" открыли счет на 13-й минуте ... подробнее →
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