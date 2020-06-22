Донецкий «Олимпик» хочет купить стадион «Черноморца»22.06.2020 17:00
Президент «Олимпика» Владислав Гельзин в эфире программы «Великий футбол» рассказал о выкупе одесского стадиона и о слиянии с брендом «Черноморца», сообщает ... подробнее →
В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"22.06.2020 16:00
Сегодня, 22 июня, "ДНР" открыла на выезд пункт пропуска "Еленовка", который связан с украинским КПВВ "Новостроицкое". В свою очередь украинская сторона открыла "Новотроицкое", сообщает сайт ... подробнее →
Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах22.06.2020 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ из оккупированных ... подробнее →
ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»22.06.2020 14:00
Сегодня, 22 июня, по распоряжению Командующего операции объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ «Новотроицкое», сообщает Госпогранслужба Украины . В указанном контрольном ... подробнее →
В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы22.06.2020 13:00
Генеральная репетиция парада Победы с участием "главы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника прошла в воскресенье в Луганске, сообщает РИА Новости . В рамках репетиции ... подробнее →
В Японии разработали простую альтернативу ПЦР-тесту на COVID-1922.06.2020 12:00
Японская фармацевтическая компания Shionogi 22 июня официально объявила о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня22.06.2020 11:00
По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19. За сутки - 681 новый случай. 10 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. В ... подробнее →
Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня22.06.2020 10:00
В "ДНР" установили новые правила выезда из ОРДО на подконтрольные Украине территории. Правила подразумевает «указ» № 57 «О введении режима повышенной готовности», сообщает ... подробнее →
В Беларуси арестовали главного конкурента Лукашенко22.06.2020 09:00
Потенциальному кандидату в президенты и экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, руководителю инициативной группы, предъявлено обвинение и избрана мера ... подробнее →
Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)22.06.2020 08:00
Террористы "ДНР" на пунктах пропуска со своей стороны устанавливают стелы с надписью "Россия". Об этом сообщил в Youtube блогер и представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ . В ... подробнее →
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