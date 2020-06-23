Какой утюг подойдет для семьи с ребенком23.06.2020 18:00
Утюжить или не утюжить детскую одежду? Этим вопросом задаются многие современные мамы. Однако мы считаем, что семье с ребенком понадобится хороший утюг с паром. В этой статье редакция Donbass.ua ... подробнее →
Грузинский тележурналист Габуния снова оскорбил Путина (ВИДЕО)23.06.2020 17:00
Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина. Произошло это в прямом эфире на телеканале "Мтавари архи", сообщает РБК-УКРАИНА . Телеведущий ... подробнее →
Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий23.06.2020 16:00
Верховная Рада 16 июня приняла закон о поддержке культуры, туризма и креативных индустрий в условиях карантина. Он вносит изменения в 11 законов, в частности о телевидении, рекламе, информации и ... подробнее →
Украина как партнер расширенных возможностей НАТО23.06.2020 15:00
После годов дипломатических переговоров и оборонных реформ Украина наконец стала партнером Программы расширенных возможностей НАТО. Участие Украины НАТО одобрило 12 июня без возражений со стороны ... подробнее →
В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»23.06.2020 14:00
Так называемый "министр здравоохранения" ДНР Ольга Долгошапко рассказала, каким образом будет организована работа КПВВ на въезд в "республику", сообщает Интернет-газета "Жизнь" . По ее словам, ДНР ... подробнее →
"МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"23.06.2020 13:00
С 19 июня Луганск открыл для пересечения свой участок линии разграничения, сообщает Cxid.info . В сторону Луганска предоставляется свободный переход через КПВВ "Станица Луганская" людям, которые ... подробнее →
Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)23.06.2020 12:00
Видео момента взрыва дома на Позняках в Киеве, который произошел накануне, опубликовано в сети 22 июня, сообщает LB.ua . В ролике длинной в полминуты видно, как взрывается квартира, затем ... подробнее →
В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих23.06.2020 11:00
Оккупационные власти "ДНР" искусственно сдерживают поток желающих выехать их зоны оккупации на подконтрольную Украине территорию, поставив для этого два дополнительных блокпоста. Об этом пишут ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня23.06.2020 10:00
По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →
График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня23.06.2020 09:00
В Минреинтеграции опубликовали режим работы мобильных пунктов Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 июня. В Донецкой области отделения будут работать в Новолуганском и Авдеевке: ... подробнее →
В Южной Корее заявили о начале второй волны коронавируса23.06.2020 08:00
Южная Корея переживает вторую волну коронавируса, несмотря на то, что регистрирует относительно небольшое количество новых заболевших. Об этом заявила глава Корейского центра по контролю за ... подробнее →
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