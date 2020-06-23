Какой утюг подойдет для семьи с ребенком 23.06.2020 18:00 Утюжить или не утюжить детскую одежду? Этим вопросом задаются многие современные мамы. Однако мы считаем, что семье с ребенком понадобится хороший утюг с паром. В этой статье редакция Donbass.ua ... подробнее →

Грузинский тележурналист Габуния снова оскорбил Путина (ВИДЕО) 23.06.2020 17:00 Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина. Произошло это в прямом эфире на телеканале "Мтавари архи", сообщает РБК-УКРАИНА . Телеведущий ... подробнее →

Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий 23.06.2020 16:00 Верховная Рада 16 июня приняла закон о поддержке культуры, туризма и креативных индустрий в условиях карантина. Он вносит изменения в 11 законов, в частности о телевидении, рекламе, информации и ... подробнее →