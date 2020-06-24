В ОРДЛО запускают спецрейсы для голосования за поправки в Конституцию РФ 24.06.2020 17:00 "ДНР" и "ЛНР" запускают рейсовые автобусы для людей, желающих проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. Автобусы в Россию будут курсировать с 25 июня по 1 ... подробнее →

Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская» 24.06.2020 16:00 22 июня Полякова Светлана Константиновна, 14.05.1949 г.р., направлялась в Луганск, однако домой так и не вернулась. Об этом пишут в соцсетях, передает Трибун . В сообщении говорится, что женщина ... подробнее →