В ОРДЛО запускают спецрейсы для голосования за поправки в Конституцию РФ

24.06.2020 17:00

"ДНР" и "ЛНР" запускают рейсовые автобусы для людей, желающих проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. Автобусы в Россию будут курсировать с 25 июня по 1 ... подробнее →

Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»

24.06.2020 16:00

22 июня Полякова Светлана Константиновна, 14.05.1949 г.р., направлялась в Луганск, однако домой так и не вернулась. Об этом пишут в соцсетях, передает Трибун . В сообщении говорится, что женщина ... подробнее →

В ОРДЛО подтвердили более 1500 случаев заболевания COVID-19

24.06.2020 15:00

За минувшие стуки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 25 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, произошло три летальных случая: умерли мужчины в возрасте ... подробнее →

"Мариуполь" - "Ворскла": анонс матча 1/2 финала Кубка Украины

24.06.2020 14:00

Сегодня, 24 июня в противостоянии между "Мариуполем" и "Ворсклой" определится второй финалист Кубка Украины, сообщает РБК-Украина . Трансляция со стадиона имени Бойко в Мариуполе начнется в 19:30 на ... подробнее →

Путин принял парад Победы в Москве (ВИДЕО)

24.06.2020 13:00

Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве принял парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В этом году он проходит 24 июня: из-за введенного из-за ... подробнее →

Украинские музыканты провели концертный тур в зоне ООС (ВИДЕО)

24.06.2020 12:00

Популярные украинские музыканты дали ряд концертов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает ГПСУ . "Украинские музыканты посетили пограничников, несущих службу в зоне ... подробнее →

В "ДНР" заявили о бесплатности обсервации для прибывших с Украины

24.06.2020 11:00

Двухнедельная изоляция в медучреждениях "ДНР" для прибывших с Украины лиц будет бесплатной. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики". "Обязательная обсервация граждан, прибывших с ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня

24.06.2020 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 940 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 24 июня. Предыдущий рекорд был установлен 19 ... подробнее →

Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone

24.06.2020 09:00

Леонид Пасечник поручил к 29 июня обеспечить на территории Республики нормальную работу сети украинского оператора мобильной связи Vodafone, сообщает Cxid.info . «Я вчера вызывал по вопросу ... подробнее →

В трех областях Украины могут вернуть жесткий карантин

24.06.2020 08:00

Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в трех областях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор ... подробнее →

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