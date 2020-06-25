Черногория открыла границы для украинцев25.06.2020 17:00
Украинцы могут планировать отдых в Черногории и смогут въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Об сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов, ... подробнее →
Минздрав внес еще один препарат в протокол лечения COVID-1925.06.2020 16:00
Рабочая группа при Министерстве здравоохранения внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19. Об этом на брифинге 25 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ . ... подробнее →
В ОРЛО начала появляться связь Vodafone25.06.2020 15:00
В ОРЛО сегодня 25 июня заработала мобильная связь Vodafone. Об этом сообщают пользователи соцсетей из Луганска, передает CXID.info . По данным луганчан, связь в городе появилась после 9 утра. ... подробнее →
Венедиктова посетила зону ООС на Донбассе25.06.2020 14:00
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова побывала с рабочей поездкой в Мариуполе и в зоне ООС, где провела совещание с местным руководством правоохранительных органов и сил ООС. Об этом в среду, 24 ... подробнее →
В Славянске - новая вспышка коронавируса25.06.2020 13:00
За минувшие сутки в Славянске обнаружено 22 новых случая коронавируса, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook . COVID-19 ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» задержали двух нарушителей карантина25.06.2020 12:00
На КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники задержали двух женщин, которые хотели вернутся в Луганск не пробыв 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы . Они ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в Новотроицком в первый день открытия въезда в ОРДО25.06.2020 11:00
На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области начался пропуск граждан на временно неподконтрольные украинскому правительству территории. Вот что сообщают очевидцы в социальных сетях: Из ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня25.06.2020 10:00
За минувшие сутки в Украине выявили 994 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд для страны, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в четверг, 25 июня. Предыдущий ... подробнее →
Укрпочта предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий на западе Украины25.06.2020 09:00
В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой Укрпочтой посылок, писем и пенсий. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил в Фейсбуке гендиректор ... подробнее →
Стал известен второй финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)25.06.2020 08:00
Ворскла одолела Мариуполь в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины, сообщает "Футбол 24" . Первый тайм был за Мариуполем – Горбунов на 37 минуте вывел азовцев вперед в счете. Во ... подробнее →
- Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию10:00
- Застрявшие в "серой зоне" возле Еленовки написали письмо Пушилину09:00
- В ОРДО рассказали об условиях обсервации для приехавших из Украины14:00
- В "ДНР" отчитались о работе КПВВ в Еленовке12:00
- 32 человека застряли в КПВВ "Новотроицкое" из-за отсутствия смартфонов11:00
- Украина представила в ТКГ план по выборам в ОРДЛО09:00
- Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма08:00
- В ОРЛО начала появляться связь Vodafone15:00
- Венедиктова посетила зону ООС на Донбассе14:00
- В Славянске - новая вспышка коронавируса13:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- Microsoft отказывается от розничных магазинов15:00
- "Шахтер" — "Заря": анонс, прогноз и ставки на матч13:00
- В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня11:00
- Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию10:00
- Застрявшие в "серой зоне" возле Еленовки написали письмо Пушилину09:00
- УАФ перенесла финал Кубка Украины из Львова в Харьков17:34
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- У Михаила Ефремова случился сердечный приступ16:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- В ОРДО рассказали об условиях обсервации для приехавших из Украины
- В "ДНР" отчитались о работе КПВВ в Еленовке
- Ситуация на КПВВ в Новотроицком в первый день открытия въезда в ОРДО
- 32 человека застряли в КПВВ "Новотроицкое" из-за отсутствия смартфонов
- Застрявшие в "серой зоне" возле Еленовки написали письмо Пушилину
- В "ДНР" заявили о бесплатности обсервации для прибывших с Украины
- Украина представила в ТКГ план по выборам в ОРДЛО
- Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»
- Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию
- Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone