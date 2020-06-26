УАФ перенесла финал Кубка Украины из Львова в Харьков26.06.2020 17:34
Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК Металлист местом проведения финала Кубка Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ . Первоначально местом проведения поединка была назначена Арена Львов, ... подробнее →
129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?26.06.2020 17:00
В этом году Украина подходит к следующему этапу децентрализации –образованию новых границ районов вместо существующих сейчас. 12 июня правительство поддержало соответствующий проект ... подробнее →
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ26.06.2020 16:00
25 июня у российского актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но от помощи врачей он отказался. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ICTV . По его словам, актер сейчас ... подробнее →
Минздрав озвучил показатель летальности коронавируса в Украине26.06.2020 15:00
В Украине показатель летальности от коронавируса COVID-19 составляет 2,6%. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 26 июня, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
В ОРДО рассказали об условиях обсервации для приехавших из Украины26.06.2020 14:00
По информации Телеграмм-канала @dontel, всем приехавшим из Украины на «таможне ДНР» измерили температуру и дали на подпись соглашение о двухнедельной обсервации, сообщает NewsUA . ... подробнее →
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе26.06.2020 13:00
В Европе впервые за несколько месяцев зафиксирован рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации ... подробнее →
В "ДНР" отчитались о работе КПВВ в Еленовке26.06.2020 12:00
За 25 июня контрольно-пропускной пункт "Еленовка", который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое", пересекли 792 человека в обоих направлениях, передают СМИ "ДНР". По ... подробнее →
32 человека застряли в КПВВ "Новотроицкое" из-за отсутствия смартфонов26.06.2020 11:00
32 человека, которые хотели въехать на подконтрольную Украине территорию, застряли в пункте пропуска "Новотроицкое", так как у них не оказалось смартфонов, чтобы установить приложение "Дій вдома", ... подробнее →
В Украине впервые более тысячи новых больных COVID-19 за сутки26.06.2020 10:00
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины, сообщает ... подробнее →
Украина представила в ТКГ план по выборам в ОРДЛО26.06.2020 09:00
Календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей презентован представителями официального Киева на переговорах трехсторонней контактной ... подробнее →
Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма26.06.2020 08:00
Кабмин внес изменения в постановление № 392 от 20 мая 2020 года "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной ... подробнее →
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