В Украине показатель летальности от коронавируса COVID-19 составляет 2,6%. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 26 июня, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

25 июня у российского актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но от помощи врачей он отказался. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ICTV . По его словам, актер сейчас ... подробнее →

В этом году Украина подходит к следующему этапу децентрализации –образованию новых границ районов вместо существующих сейчас. 12 июня правительство поддержало соответствующий проект ... подробнее →

Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК Металлист местом проведения финала Кубка Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ . Первоначально местом проведения поединка была назначена Арена Львов, ... подробнее →

ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе 26.06.2020 13:00 В Европе впервые за несколько месяцев зафиксирован рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации ... подробнее →