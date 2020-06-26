У Михаила Ефремова случился сердечный приступ 26.06.2020 16:00 25 июня у российского актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но от помощи врачей он отказался. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ICTV . По его словам, актер сейчас ... подробнее →

Минздрав озвучил показатель летальности коронавируса в Украине 26.06.2020 15:00 В Украине показатель летальности от коронавируса COVID-19 составляет 2,6%. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 26 июня, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →