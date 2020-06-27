Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?

27.06.2020 17:00

Весной в Украине стартовала масштабная президентская программа «Большое строительство». В ее рамках за год должны построить и реконструировать более 6500 км дорог и сотни социальных ... подробнее →

Microsoft отказывается от розничных магазинов

27.06.2020 15:00

Американский технологический гигант Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле планирует закрыть все офлайн-магазины, сообщила пресс-служба корпорации, передает Корреспондент.net . "Наши ... подробнее →

"Шахтер" — "Заря": анонс, прогноз и ставки на матч

27.06.2020 13:00

Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Украины «Шахтер» будет принимать «Зарю», сообщает LiveSport . Матч пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало встречи ... подробнее →

В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход

27.06.2020 12:00

26 июня Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так, пишет Корреспондент.net . В первое время на денежную помощь от ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня

27.06.2020 11:00

По состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 065 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. Количество инфицированных за минувшие ... подробнее →

Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию

27.06.2020 10:00

Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции вынужденно находятся на КПВВ «Новотроицкое», ... подробнее →

Застрявшие в "серой зоне" возле Еленовки написали письмо Пушилину

27.06.2020 09:00

В «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка» находятся 30 человек, которым группировка «ДНР» отказала в пропуске. Об ... подробнее →

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