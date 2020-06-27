Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?27.06.2020 17:00
Весной в Украине стартовала масштабная президентская программа «Большое строительство». В ее рамках за год должны построить и реконструировать более 6500 км дорог и сотни социальных ... подробнее →
Microsoft отказывается от розничных магазинов27.06.2020 15:00
Американский технологический гигант Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле планирует закрыть все офлайн-магазины, сообщила пресс-служба корпорации, передает Корреспондент.net . "Наши ... подробнее →
"Шахтер" — "Заря": анонс, прогноз и ставки на матч27.06.2020 13:00
Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Украины «Шахтер» будет принимать «Зарю», сообщает LiveSport . Матч пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало встречи ... подробнее →
В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход27.06.2020 12:00
26 июня Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так, пишет Корреспондент.net . В первое время на денежную помощь от ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня27.06.2020 11:00
По состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 065 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. Количество инфицированных за минувшие ... подробнее →
Людей без смартфонов, прибывших из ОРДО, направят на обсервацию27.06.2020 10:00
Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции вынужденно находятся на КПВВ «Новотроицкое», ... подробнее →
Застрявшие в "серой зоне" возле Еленовки написали письмо Пушилину27.06.2020 09:00
В «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка» находятся 30 человек, которым группировка «ДНР» отказала в пропуске. Об ... подробнее →
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду16:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех12:00
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)08:00
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ15:00
- Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области10:00
- Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)09:00
- "ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения09:00
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ08:00
- В NASA создали "антикоронавирусное" ожерелье17:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду16:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину13:00
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех12:00
- Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня10:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- "ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения
- Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех
- Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ
- Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары