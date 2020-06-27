Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»? 27.06.2020 17:00 Весной в Украине стартовала масштабная президентская программа «Большое строительство». В ее рамках за год должны построить и реконструировать более 6500 км дорог и сотни социальных ... подробнее →

Microsoft отказывается от розничных магазинов 27.06.2020 15:00 Американский технологический гигант Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле планирует закрыть все офлайн-магазины, сообщила пресс-служба корпорации, передает Корреспондент.net . "Наши ... подробнее →