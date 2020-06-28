Зеленский сделал Потапа и Арсена Мирзояна заслуженными артистами Украины28.06.2020 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции отметил государственными наградами Украины ряд ученых, военных, деятелей культуры и спорта, сообщает Украинская правда . Среди ... подробнее →
Министр обороны Сербии заболел коронавирусом после парада в Москве28.06.2020 15:00
У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус. 24 июня он был на параде Победы в Москве. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТС, передает Громадское Телевидение . В ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля28.06.2020 13:00
ОВЕН Овнам марта и первой декады апреля до выходных многое удастся сделать с первого раза. Но потом только степенность и спокойствие помогут вам завоевать внимание окружающих и вызовут у них симпатию. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня28.06.2020 11:00
По состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19. За сутки - 917 новых случаев. 19 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →
"Шахтер" на матче с "Зарей" установил "онлайн-трибуны" (ВИДЕО)28.06.2020 10:00
Матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" сыграл 0:0 с "Зарей" на НСК "Олимпийский" в Киеве, стал уникальным для отечественного футбола. В нем, впервые в истории украинской ... подробнее →
"ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения28.06.2020 09:00
Так называемые власти "ДНР" снова закрыла пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начинает действовать с 28 июня, сообщает РБК-Украина . Об этом говорится в "указе" главаря ... подробнее →
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