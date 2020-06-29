Оппозиция Тайваня захватила здание парламента29.06.2020 17:00
В островном восточно-азиатском государстве Тайвань группа из более чем 20 депутатов от главной оппозиционной партии "Гоминьдан" захватила парламент в ночь на понедельник в знак протеста против ... подробнее →
В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ29.06.2020 15:00
Сотрудники "МГБ" "ЛНР" задержали министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Протасова при получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе "ведомства", ... подробнее →
Власти Одессы "забраковали" пять городских пляжей29.06.2020 13:00
В черте Одессы на пяти пляжах морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Так же нарушения выявлены и в Одесской области. Об этом передает пресс-служба Одесского ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня29.06.2020 11:00
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 646 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Такие данные обнародовал Минздрав утром в понедельник, 29 ... подробнее →
Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области29.06.2020 10:00
Два пункта пропуска в Донецкой области с подконтрольной правительству стороны продолжают работать, хотя оккупационная власть ОРДО заявляет, что закрыла для пересечения свои КПВВ. Как сообщает в ... подробнее →
Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)29.06.2020 09:00
Ко Дню Конституции, неподалеку от линии разграничения, волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка. ... подробнее →
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- В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"
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