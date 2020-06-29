Оппозиция Тайваня захватила здание парламента 29.06.2020 17:00 В островном восточно-азиатском государстве Тайвань группа из более чем 20 депутатов от главной оппозиционной партии "Гоминьдан" захватила парламент в ночь на понедельник в знак протеста против ... подробнее →

Власти Одессы "забраковали" пять городских пляжей 29.06.2020 13:00 В черте Одессы на пяти пляжах морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Так же нарушения выявлены и в Одесской области. Об этом передает пресс-служба Одесского ... подробнее →