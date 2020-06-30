С 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начнут принимать отдыхающих. Но, как сообщают местные паблики в соцсетях, попасть ... подробнее →

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 человек на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом ... подробнее →

В некоторых городах на оккупированной части Луганщины вновь не работает связь оператора "Vodafone". Об этом заявляют в так называемом "министерстве связи ЛНР", передает "Трибун" . "Прекращено ... подробнее →

Пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» продолжается в прежнем режиме. Об этом очевидцы пишут в соцсети, сообщает "Трибун" . «Для выезда из территории «ЛНР» в ... подробнее →

Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса 30.06.2020 11:00 Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает CNN со ссылкой на ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня 30.06.2020 10:00 По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев (сутками ранее - 646). 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →

Китай начал вакцинацию военнослужащих экспериментальной вакциной от COVID-19 30.06.2020 09:00 Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса. Как передает Цензор.НЕТ , ооб этом сообщил BangkokPost 29 июня. По информации сайта, ... подробнее →