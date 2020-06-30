В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду 30.06.2020 16:00 Тарифы на теплоснабжение и горячую воду на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области остаются на прежнем уровне. Об этом сообщают местные СМИ. Тарифы закреплены ... подробнее →

Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину 30.06.2020 13:00 Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 человек на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом ... подробнее →