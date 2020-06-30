В NASA создали "антикоронавирусное" ожерелье30.06.2020 17:00
NASA презентовало ожерелье, помогающее не заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail, пишет Корреспондент.net . Антикоронавирусное украшение вибрирует, предупреждая о том, что его ... подробнее →
В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду30.06.2020 16:00
Тарифы на теплоснабжение и горячую воду на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области остаются на прежнем уровне. Об этом сообщают местные СМИ. Тарифы закреплены ... подробнее →
Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня30.06.2020 15:00
Пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» продолжается в прежнем режиме. Об этом очевидцы пишут в соцсети, сообщает "Трибун" . «Для выезда из территории «ЛНР» в ... подробнее →
В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары30.06.2020 14:00
В некоторых городах на оккупированной части Луганщины вновь не работает связь оператора "Vodafone". Об этом заявляют в так называемом "министерстве связи ЛНР", передает "Трибун" . "Прекращено ... подробнее →
Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину30.06.2020 13:00
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 человек на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом ... подробнее →
«ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех30.06.2020 12:00
С 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начнут принимать отдыхающих. Но, как сообщают местные паблики в соцсетях, попасть ... подробнее →
Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса30.06.2020 11:00
Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает CNN со ссылкой на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня30.06.2020 10:00
По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев (сутками ранее - 646). 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →
Китай начал вакцинацию военнослужащих экспериментальной вакциной от COVID-1930.06.2020 09:00
Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса. Как передает Цензор.НЕТ , ооб этом сообщил BangkokPost 29 июня. По информации сайта, ... подробнее →
Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)30.06.2020 08:00
Мариуполь пострадал от сильного ливня, который прошел в понедельник, 29 июня. Ливневки не справлялись с большим потоком воды и в результате много территорий, которые были расположены в низинах, ... подробнее →
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