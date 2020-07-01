Сеть кинотеатров MULTIPLEX опубликовала "антикоронавирусные" правила для посетителей 01.07.2020 17:00 2 июля возобновляет свою работу после карантина крупнейшая сеть кинотеатров в Украине MULTIPLEX. В связи с этим на сайте компании появилось обращение к своим клиентам. "Отныне наш с вами киноопыт ... подробнее →

В Киеве начали усиливать карантин 01.07.2020 15:00 Власть Киева решила усилить противоэпидемические мероприятия в столице. Об этом 1 июля сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает ТСН . Было принято решение: - ограничить ... подробнее →