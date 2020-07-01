Сеть кинотеатров MULTIPLEX опубликовала "антикоронавирусные" правила для посетителей

01.07.2020 17:00

2 июля возобновляет свою работу после карантина крупнейшая сеть кинотеатров в Украине MULTIPLEX. В связи с этим на сайте компании появилось обращение к своим клиентам. "Отныне наш с вами киноопыт ... подробнее →

В ОРДО сняли запрет на работу учреждений культуры и вернули льготный проезд

01.07.2020 16:00

Работа кинотеатров, театров, музеев, концертных организаций, клубных учреждений и библиотек, приостановленная в связи с угрозой распространения коронавируса, разрешена в "ДНР" при обязательном ... подробнее →

В Киеве начали усиливать карантин

01.07.2020 15:00

Власть Киева решила усилить противоэпидемические мероприятия в столице. Об этом 1 июля сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает ТСН . Было принято решение: - ограничить ... подробнее →

Пять стран открыли границы для украинских туристов

01.07.2020 14:00

Границы для путешествующих украинцев открыли уже пять стран, а именно - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает ... подробнее →

В Славянске - новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

01.07.2020 13:00

За минувшие сутки в Славянске обнаружено 67 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко, информирует Depo.Донбасс . Это пятеро мужчин 13, 47, 51, 53, 65 лет ... подробнее →

В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия

01.07.2020 12:00

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн. Соответствующие изменения предусмотрены законом о Государственном бюджете на 2020 год, сообщает Корреспондент.net . Так, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля

01.07.2020 11:00

По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев COVID-19. За сутки - 664 новых случая. 14 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ. В ... подробнее →

В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"

01.07.2020 10:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин снял ограничения на выезд из "республики" в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. ... подробнее →

В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября

01.07.2020 09:00

В "ЛНР" продлили срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября. Об этом сообщила "исполняющая обязанности председателя Пенсионного фонда" Татьяна Меженская, передает ... подробнее →

Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ

01.07.2020 08:00

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Он заявил об этом во время совещания с чиновниками по ... подробнее →

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