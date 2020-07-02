В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих02.07.2020 17:00
На базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие. Об этом сообщил поселковый совет Кирилловки, передает Корреспондент.net . Инцидент произошел на базе отдыха ... подробнее →
"ДНР" возобновила автобусное сообщение с Россией02.07.2020 16:00
Международные автобусные рейсы в Россию частично возобновлены сегодня в связи со снятием ограничений на выезд из "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса республики". «В связи со ... подробнее →
Польша будет бесплатно тестировать на коронавирус украинских заробитчан02.07.2020 15:00
Все украинцы, которые поедут работать в Польшу, пройдут тестирование на Covid-19 за счет государственных средств этой страны. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал посол Польши в Украине Бартош ... подробнее →
"Минздрав" "ДНР" похвастался рекордными показателями выздоровления от COVID-1902.07.2020 14:00
Сто тридцать один человек вылечился от коронавирусной инфекции в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики". Там подчеркнули, что это самые высокие ... подробнее →
В ОРЛО число случаев заражения COVID-19 перевалило за полтысячи02.07.2020 13:00
Луганские медики зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава" "ЛНР". «Всего по состоянию на 9:00 2 ... подробнее →
В ВОЗ сообщили о разработке 141 вакцины от коронавируса02.07.2020 12:00
Во всем мире на данный момент ведется разработка 141 вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в статье, ... подробнее →
В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"02.07.2020 11:00
Страница "министра иностранных дел" "ДНР" Натальи Никоноровой в социальной сети Facebook была взломана. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства". "На днях аккаунт в Facebook Натальи Никоноровой ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля02.07.2020 10:00
По состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →
В "ДНР" разрабатывают "альтернативный механизм" пересечения линии соприкосновения02.07.2020 09:00
В "ДНР" разрабатывают некий механизм альтернативного пересечения линии разграничения с подконтрольной территорией Украины. Об этом рассказала так называемый "министр иностранных дел" непризнанной ... подробнее →
78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина02.07.2020 08:00
По итогам обработки 99,97% протоколов на референдуме об изменениях в конституцию РФ, которые позволят президенту страны Владимиру Путину переизбираться после 2024 года, 77,92% избирателей поддержали ... подробнее →
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- "Минздрав" "ДНР" похвастался рекордными показателями выздоровления от COVID-19
- В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево
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- В Славянске снова закрыли заведения общественного питания
- 78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина