В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих

02.07.2020 17:00

На базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие. Об этом сообщил поселковый совет Кирилловки, передает Корреспондент.net . Инцидент произошел на базе отдыха ... подробнее →

"ДНР" возобновила автобусное сообщение с Россией

02.07.2020 16:00

Международные автобусные рейсы в Россию частично возобновлены сегодня в связи со снятием ограничений на выезд из "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса республики". «В связи со ... подробнее →

Польша будет бесплатно тестировать на коронавирус украинских заробитчан

02.07.2020 15:00

Все украинцы, которые поедут работать в Польшу, пройдут тестирование на Covid-19 за счет государственных средств этой страны. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал посол Польши в Украине Бартош ... подробнее →

"Минздрав" "ДНР" похвастался рекордными показателями выздоровления от COVID-19

02.07.2020 14:00

Сто тридцать один человек вылечился от коронавирусной инфекции в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики". Там подчеркнули, что это самые высокие ... подробнее →

В ОРЛО число случаев заражения COVID-19 перевалило за полтысячи

02.07.2020 13:00

Луганские медики зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава" "ЛНР". «Всего по состоянию на 9:00 2 ... подробнее →

В ВОЗ сообщили о разработке 141 вакцины от коронавируса

02.07.2020 12:00

Во всем мире на данный момент ведется разработка 141 вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в статье, ... подробнее →

В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"

02.07.2020 11:00

Страница "министра иностранных дел" "ДНР" Натальи Никоноровой в социальной сети Facebook была взломана. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства". "На днях аккаунт в Facebook Натальи Никоноровой ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля

02.07.2020 10:00

По состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →

В "ДНР" разрабатывают "альтернативный механизм" пересечения линии соприкосновения

02.07.2020 09:00

В "ДНР" разрабатывают некий механизм альтернативного пересечения линии разграничения с подконтрольной территорией Украины. Об этом рассказала так называемый "министр иностранных дел" непризнанной ... подробнее →

78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина

02.07.2020 08:00

По итогам обработки 99,97% протоколов на референдуме об изменениях в конституцию РФ, которые позволят президенту страны Владимиру Путину переизбираться после 2024 года, 77,92% избирателей поддержали ... подробнее →

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