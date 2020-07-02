В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих 02.07.2020 17:00 На базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие. Об этом сообщил поселковый совет Кирилловки, передает Корреспондент.net . Инцидент произошел на базе отдыха ... подробнее →

"ДНР" возобновила автобусное сообщение с Россией 02.07.2020 16:00 Международные автобусные рейсы в Россию частично возобновлены сегодня в связи со снятием ограничений на выезд из "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса республики". «В связи со ... подробнее →