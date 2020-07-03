В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево 03.07.2020 10:00 Жительница поселка Зайцево в Донецкой области погибла в результате обстрела со стороны боевиков сегодня утром, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил . Уточняется, что женщина 1940 года ... подробнее →

В Харькове создан новый футбольный клуб 03.07.2020 09:00 В Харькове создан новый футбольный клуб «Металл» (FC Metal). Планируется, что в следующем сезоне харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу, сообщает Sport.ua . Конечным бенефициаром ... подробнее →

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет COVID-19 03.07.2020 08:00 Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает Центральное ... подробнее →