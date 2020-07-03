В Чехии осудили добровольца, служившего в "армии ДНР" 03.07.2020 16:00 27-летний гражданин Чехии Павел Кафка приговорен к трем годам лишения свободы условно за участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщило Чешское радио, передает ... подробнее →

Умер отец Хабиба Нурмагомедова 03.07.2020 15:00 Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет iSport.ua . "Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. ... подробнее →