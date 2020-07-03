Рада разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать во все ВУЗы без ВНО

03.07.2020 17:00

Верховная Рада приняла в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3734 о поступлении в вузы абитуриентов из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. За это ... подробнее →

В Чехии осудили добровольца, служившего в "армии ДНР"

03.07.2020 16:00

27-летний гражданин Чехии Павел Кафка приговорен к трем годам лишения свободы условно за участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщило Чешское радио, передает ... подробнее →

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

03.07.2020 15:00

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет iSport.ua . "Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. ... подробнее →

В "Ощадбанке" рассказали об электронной очереди для ВПЛ из ОРДЛО

03.07.2020 14:00

О том как будет работать электронная очередь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой ... подробнее →

В Израиле начали печатать на 3D-принтере стейки для веганов

03.07.2020 13:00

Израильский стартап Redefine Meat начал печатать веганские стейки на 3D-принтере. Продукт воспроизводит текстуру, вкус и внешний вид говядины, сообщает Корреспондент.net . Сообщается, что вкус и ... подробнее →

В Славянске снова закрыли заведения общественного питания

03.07.2020 12:00

В связи со вспышкой коронавируса в Славянске с 3 июля запрещено принимать посетителей внутри заведений общественного питания. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля

03.07.2020 11:00

По состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19. За сутки - 876 новых случаев (сутками ранее - 889). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. За сутки ... подробнее →

В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево

03.07.2020 10:00

Жительница поселка Зайцево в Донецкой области погибла в результате обстрела со стороны боевиков сегодня утром, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил . Уточняется, что женщина 1940 года ... подробнее →

В Харькове создан новый футбольный клуб

03.07.2020 09:00

В Харькове создан новый футбольный клуб «Металл» (FC Metal). Планируется, что в следующем сезоне харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу, сообщает Sport.ua . Конечным бенефициаром ... подробнее →

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет COVID-19

03.07.2020 08:00

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает Центральное ... подробнее →

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