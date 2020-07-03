Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля 03.07.2020 11:00 По состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19. За сутки - 876 новых случаев (сутками ранее - 889). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. За сутки ... подробнее →

В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево 03.07.2020 10:00 Жительница поселка Зайцево в Донецкой области погибла в результате обстрела со стороны боевиков сегодня утром, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил . Уточняется, что женщина 1940 года ... подробнее →

В Харькове создан новый футбольный клуб 03.07.2020 09:00 В Харькове создан новый футбольный клуб «Металл» (FC Metal). Планируется, что в следующем сезоне харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу, сообщает Sport.ua . Конечным бенефициаром ... подробнее →