Пушилин сократил комендантский час в Седово 04.07.2020 17:00 В курортном поселке Седово до 30 сентября 2020 года будет сокращен комендантский час. Соответствующий указ главаря "ДНР" Дениса Пушилина опубликован на его официальном сайте. «Постановляю ... подробнее →

Суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу-крымнашисту Элджею 04.07.2020 15:00 Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк), потому что видео его выступления в ... подробнее →