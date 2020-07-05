Рэпер Канье Уэст заявил о намерении стать президентом США 05.07.2020 17:00 Американcкий рэпер Канье Уэст намерен присоединиться к президентской гонке в США, сообщает DW . "Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше ... подробнее →

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