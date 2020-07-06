Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?06.07.2020 17:00
В Европе кредиты на жилье – обычное дело. В Германии и Франции ипотеку можно взять под 1-2% годовых, в соседней Польше – под 4-5%. В Украине же ипотечного кредитования в последние годы ... подробнее →
В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)06.07.2020 16:00
"ДНР" анонсировала открытие гуманитарного коридора на линии разграничения в направлении КПВВ "Новотроицкое", передает Depo.Донбасс . Об этом заявил так называемый "депутат "народного совета "ДНР" ... подробнее →
Британский ученый выдвинул новую версию происхождения коронавируса06.07.2020 15:00
Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины профессор Том Джефферсон заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 — это спящий вирус, который, вероятно, не был создан в ... подробнее →
В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу06.07.2020 14:00
В ОРДО 5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в «Минздраве ДНР». Всего по состоянию на 10:00 ... подробнее →
Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов06.07.2020 13:00
Отныне парковки возле всех магазинов сети АТБ станут платными. Об этом сообщает “Відкритий” , ссылаясь на заявление Генерального директора корпорации «АТБ» Бориса Маркова. По ... подробнее →
Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»06.07.2020 12:00
По имеющимся данным, людям, которые ранее уже вносили свои имена в списки для прохождения контроля на линии разграничения, позвонили из штаба "Здоровое движение" и предложили пройти КПП "Еленовка" 7 ... подробнее →
"Карпаты", пропустившие две игры с "Мариуполем", исключат из УПЛ06.07.2020 11:00
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал ситуацию вокруг львовских "Карпат", сообщает UA-Футбол . "Завтра мы передаем ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля06.07.2020 10:00
По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. В ... подробнее →
Пять городов Донецкой области остались без воды06.07.2020 09:00
Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без воды. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook, сообщает ... подробнее →
В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму06.07.2020 08:00
Автономный регион Внутренняя Монголия в Северном Китае сообщил о случае подозрения на бубонную чуму. Местные власти выпустили предупреждение о третьем уровне опасности. Об этом сообщает Xinhua, ... подробнее →
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