Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье? 06.07.2020 17:00 В Европе кредиты на жилье – обычное дело. В Германии и Франции ипотеку можно взять под 1-2% годовых, в соседней Польше – под 4-5%. В Украине же ипотечного кредитования в последние годы ... подробнее →

Британский ученый выдвинул новую версию происхождения коронавируса 06.07.2020 15:00 Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины профессор Том Джефферсон заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 — это спящий вирус, который, вероятно, не был создан в ... подробнее →