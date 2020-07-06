Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?

06.07.2020 17:00

В Европе кредиты на жилье – обычное дело. В Германии и Франции ипотеку можно взять под 1-2% годовых, в соседней Польше – под 4-5%. В Украине же ипотечного кредитования в последние годы ... подробнее →

В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)

06.07.2020 16:00

"ДНР" анонсировала открытие гуманитарного коридора на линии разграничения в направлении КПВВ "Новотроицкое", передает Depo.Донбасс . Об этом заявил так называемый "депутат "народного совета "ДНР" ... подробнее →

Британский ученый выдвинул новую версию происхождения коронавируса

06.07.2020 15:00

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины профессор Том Джефферсон заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 — это спящий вирус, который, вероятно, не был создан в ... подробнее →

В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу

06.07.2020 14:00

В ОРДО 5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в «Минздраве ДНР». Всего по состоянию на 10:00 ... подробнее →

Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов

06.07.2020 13:00

Отныне парковки возле всех магазинов сети АТБ станут платными. Об этом сообщает “Відкритий” , ссылаясь на заявление Генерального директора корпорации «АТБ» Бориса Маркова. По ... подробнее →

Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»

06.07.2020 12:00

По имеющимся данным, людям, которые ранее уже вносили свои имена в списки для прохождения контроля на линии разграничения, позвонили из штаба "Здоровое движение" и предложили пройти КПП "Еленовка" 7 ... подробнее →

"Карпаты", пропустившие две игры с "Мариуполем", исключат из УПЛ

06.07.2020 11:00

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал ситуацию вокруг львовских "Карпат", сообщает UA-Футбол . "Завтра мы передаем ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

06.07.2020 10:00

По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. В ... подробнее →

Пять городов Донецкой области остались без воды

06.07.2020 09:00

Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без воды. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook, сообщает ... подробнее →

В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму

06.07.2020 08:00

Автономный регион Внутренняя Монголия в Северном Китае сообщил о случае подозрения на бубонную чуму. Местные власти выпустили предупреждение о третьем уровне опасности. Об этом сообщает Xinhua, ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх