Все о весовом контроле на украинских дорогах

07.07.2020 17:00

В конце июня сеть всколыхнуло видео, где Президент Владимир Зеленский ругает дальнобойщиков. Сначала ролик появился в Viber-чате, где водители обсуждали, как обойти габаритный контроль. Президент ... подробнее →

В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек

07.07.2020 16:00

Граждане сообщают @dontel , что сегодня в 9.00 большое количество людей, несмотря на предупреждения Межведомственного штаба ДНР, поехали через пункты пропуска из Украины в республику без ... подробнее →

"Динамо" – "Ворскла". Анонс и прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

07.07.2020 15:00

8 июля, в 21:30 по киевскому времени «Динамо» и «Ворскла» встретятся в финале Кубка Украины. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает Sport.ua . Ярко ... подробнее →

Дубай открыл границы для туристов

07.07.2020 13:00

В Дубае решили возобновить прием иностранных туристов с 7 июля. Такое решение приняли в Верховном комитете страны по управлению кризисами и стихийными бедствиями, сообщает, СТРАНА.ua . Все ... подробнее →

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 7 июля

07.07.2020 12:30

Во вторник, 7 июля, боевики возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт "Еленовка". На контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно ... подробнее →

В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"

07.07.2020 12:00

Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Об этом сообщила представитель полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля

07.07.2020 11:30

По состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава ... подробнее →

В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"

07.07.2020 11:00

Около 200 человек получили разрешения на въезд в ДНР через КПВВ «Еленовка». Об этом сегодня сообщила "депутат Народного Совета" Юлия Крюкова. «Ориентировочно сегодня должны въехать ... подробнее →

В Донецкой области усилили карантинные ограничения

07.07.2020 10:00

В Донецкой области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации усилили карантин. Соответствующее решение 3 июля, приняла областная Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ... подробнее →

Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»

07.07.2020 09:00

«Глава» ОРДО Денис Пушилин внес изменения в свой «указ» о введении «режима повышенной готовности. Новый «документ» опубликован на его сайте, сообщает ... подробнее →

Лувр возобновляет работу после карантина

07.07.2020 08:00

Самый посещаемый музей мира, парижский Лувр, в понедельник возобновляет работу после 16 недель закрытия, сообщает Голос Америки . За почти четыре месяца музей потерял более 45 миллионов долларов ... подробнее →

Показано c 1 по 11 (из 11 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх